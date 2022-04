Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfallfahrer beschädigt Schranke und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

Eine Schranke beschädigt hat am Mittwochvormittag in Nagold ein bislang unbekannter Autofahrer.

Der Unbekannte stieß nach derzeitigem Kenntnisstand am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr, offenbar beim Ausparken gegen die Schranke eines Parkplatzes in der Freudenstädter Straße. Obwohl er den Zusammenstoß hätte bemerken müssen, setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An der Schranke entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell