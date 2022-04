Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Zeugen gesucht: Unbekannter Autofahrer kommt auf Gegenfahrstreifen und verursacht Unfall

Wildberg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmittag in Wildberg mutmaßlich einen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten und einem Schaden von zirka 20.000 Euro verursacht.

Ein 48-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 11:00 Uhr die Talstraße in Wildberg in Fahrtrichtung Calw. Ein entgegenkommender bislang unbekannter Pkw-Fahrer kam nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit auf die gegnerische Fahrspur und streifte mit seinem Fahrzeug den VW des 48-Jährigen. Hierdurch geriet der VW-Fahrer ins Schleudern und prallte auf einen neben der Talstraße geparkten Golf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen dahinter geparkten Suzuki und dieser wiederum auf einen dahinter geparkten Mercedes geschoben. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Hinweise auf das von ihm gefahrene Fahrzeug liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell