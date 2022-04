Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Waldachtal - Nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Waldachtal (ots)

Ein 54-Jähriger ist nach einem mutmaßlich begangenen räuberischen Diebstahl am Dienstagmorgen im Ortsteil Salzstetten in Untersuchungshaft gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fiel der 54-Jährige einer Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Freudenstädter Straße auf, als dieser mit einer Flasche Alkoholika in der Hand und einer gefüllten Tasche den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Mann von der Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, habe er ihr offenbar mit der erhobenen Flasche gedroht. In der Folge verließ er das Geschäft mit der entwendeten Ware. Polizeibeamte trafen den Täter im Rahmen der Fahndung zwischen Heiligenbronn und Lützenhardt an und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der 54-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

Jürgen Wagensommer, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

