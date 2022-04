Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in der Pforzheimer Nordstadt in eine Gaststätte eingebrochen.

Eine Zeugin wurde am Montag, gegen 4:30 Uhr, auf Geräusche aufmerksam und nahm im Gastraum einer Gaststätte in der Ebersteinstraße drei männliche Personen wahr. Diese flüchteten, nachdem sie offenbar erkannten, dass sie entdeckt wurden, unerkannt in Richtung Salierstraße. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bislang unbekannten Täter durch Aufbrechen einer Tür in den Gastraum, wo sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendeten. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen zirka 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

