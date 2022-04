Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub in Spielhalle

Pforzheim (ots)

Opfer einer Raubstraftat ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mitarbeiter einer Spielhalle im Pforzheimer Bahnhof geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat am Dienstag gegen Mitternacht ein bislang unbekannter Täter die Spielhalle im Bahnhofsgebäude in Höhe der Bahnhofsunterführung. Unter Vorhalt einer schwarzen Stichwaffe forderte er von dem anwesenden Mitarbeiter Bargeld, welches der Unbekannte nach Aushändigung in eine mitgeführte schwarze Sporttasche steckte. Danach verließ der Täter die Spielhalle in Richtung Bahnhofsunterführung, von wo aus man zu den Bahngleisen gelangt. Die Höhe des geraubten Bargelds liegt im vierstelligen Bereich.

Der Täter wird als zirka 1,80 Meter groß und ungepflegt beschrieben. Er habe eine helle Hautfarbe und sei von korpulenter Statur. Zum Tatzeitpunkt habe er ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Des Weiteren habe er eine schwarze Maskierung getragen, welche nur an den Augen Öffnungen aufwies.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

