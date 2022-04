Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Berauscht und ohne Versicherungsschutz Auto gefahren

Neuenbürg (ots)

Mutmaßlich mit Alkohol und Drogen im Blut ist ein 39-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag bei einer Polizeikontrolle Neuenbürg gestoppt worden.

Der 39-Jährige Honda-Fahrer fiel Polizeibeamten zunächst gegen 16:30 Uhr in der Wildbader Straße auf, als er während der Fahrt verbotenerweise sein Mobiltelefon bediente. Als er deshalb an einer Kontrollstelle am Bahnhof Neuenbürg überprüft wurde, stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrer berauscht war. Ein Alkoholvortest ergab bei dem 39-Jährigen über 0,4 Promille. Ebenso zeigte ein Drogenvortest, dass er offenbar Betäubungsmittel eingenommen hatte. Schließlich erkannten die Einsatzkräfte bei der Überprüfung des Fahrzeugs noch, dass dieses ohne den erforderlichen Versicherungsschutz in Betrieb genommen wurde. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde durch die Polizei einbehalten und ihm wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Er gelangt nun wegen mehrerer Delikte zur Anzeige.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

