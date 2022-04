Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim vom 7.4.2022

Mühlacker (ots)

(Enzkreis) Mühlacker - Mehrere versuchte Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Zu einer Serie von versuchten Wohnungseinbruchsdiebstählen ist es am Morgen des vergangenen Mittwochs in Mühlacker gekommen.

Nachdem - wie berichtet - im Verlauf des vergangenen Mittwochs ein 40-Jähriger in Mühlacker wegen des Verdachts, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen zu haben vorläufig festgenommen wurde, suchen nun die Beamten der Ermittlungsgruppe "Marder" des Polizeireviers Mühlacker nach Zeugen, welche am Morgen des vergangenen Mittwochs weitere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde am Mittwochmorgen durch bislang unbekannte Täterschaft versucht, in mindestens fünf Anwesen in der Hauptmann-, Sender-, Röntgen-, Marconi- und Bassanostraße in Mühlacker einzubrechen. Es blieb jeweils beim Versuch. Ob die Taten mit dem festgenommenen 40-Jährigen in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

