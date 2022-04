Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt/Dornstetten - Polizeibeamte nehmen mutmaßlichen Dieb fest - 51-Jähriger wegen Verdachts des Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Freudenstadt/Dornstetten (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag einen 51-Jährigen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls festgenommen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der 51-Jährige möglicherweise mit mindestens zwei mutmaßlichen Diebstählen in Einkaufsmärkten in Freudenstadt und Dornstetten in Verbindung zu bringen. Dabei sollen durch ihn sowie weitere Personen gemeinschaftlich Spirituosen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet worden sein. Nach der zweiten mutmaßlichen Tat in Dornstetten gelang es einer Streifenbesatzung, den 51-Jährigen festzunehmen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den anderen, bislang noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der 51-Jährige am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der georgische Staatsangehörige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell