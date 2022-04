Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Illegale Graffiti durch Unbekannte

Birkenfeld (ots)

An einem Lkw und auf einem Spielplatz haben bislang Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Birkenfeld Sachbeschädigungen begangen.

Die Unbekannten beschädigten am Sonntag, in der Zeit zwischen 2 Uhr und 7:30 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Ecke Gartenstraße / Kirchgartenstraße geparkten Lkw, indem sie diesen mittels Graffiti verunstalteten. Auf dem daneben befindlichen Spielplatz wurde, mutmaßlich durch dieselben Täter, eine Rutsche ebenfalls durch Graffiti beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell