POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots)

Durch riskante Überholmanöver am Sonntagmittag in Birkenfeld hat mutmaßlich ein Porschefahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Porsche am Sonntag, gegen 13:45 Uhr, auf der Landesstraße 565 von Neuenbürg kommend in Richtung Birkenfeld einer Autofahrerin zunächst dicht auf. Nach dem Kreisverkehr auf der Regelbaumstraße in Höhe Gewerbegebiet "Dammfeld" überholte der Fahrer des Porsche die Autofahrerin, wobei er beim Wiedereinscheren die Fahrerin derart geschnitten habe, dass diese sich genötigt sah, ihr Fahrzeug abzubremsen. Im weiteren Verlauf habe der Porschefahrer zunächst einen vorausfahrenden schwarzen Hyundai sowie ein weiteres Fahrzeug trotz Gegenverkehrs überholt. Ein entgegenkommender roséfarbener BMW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu vermeiden. Der Porschefahrer setzte seine Fahrt in Richtung Pforzheim fort.

Zeugen, insbesondere die mutmaßlich gefährdeten Hyundai- und BMW-Fahrer, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

