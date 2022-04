Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbrecher dringen in Lebensmittelmarkt ein - Zeugen gesucht

Friolzheim (ots)

Die Tresore eines Supermarkts mit angrenzender Bäckerei waren am frühen Sonntagmorgen offenbar das Ziel von unbekannten Einbrechern. Ob sie geöffnet und im Anschluss daraus etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am Sonntag, 10.04.2022, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, drangen die Täter in das in der Leonberger Straße gelegene Gebäude ein. Im Inneren gelangten sie zu den jeweiligen Büroräumen des Supermarkts und der Bäckerei. Hier machten sich die Einbrecher mit Gewalt an den Geldschränken zu schaffen. Den möglichen Tatablauf sowie die Höhe des Schadens ermittelt derzeit die Kriminalpolizei.

Neben mehreren Polizeistreifen war auch ein Polizeihubschrauber bei der anschließenden Suche nach den Tatverdächtigen in Einsatz.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu wenden.

