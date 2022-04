POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Automaten in Gaststätte aufgebrochen und Geldkassetten entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Horb / Freudenstadt (ots) - Am Wochenende mussten ein 42-Jähriger sowie eine 40-Jährige nach Trunkenheitsfahren eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Mühlener Straße in Horb einen 42-jährigen Dacia-Fahrer, der offensichtlich ...

mehr