Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdieb unterwegs: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ausgenutzt hat am Donnerstagmittag ein Trickdieb die Geldwechselbereitschaft eines 74-jährigen Mannes in Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich der 74-jährige Geschädigte des Diebstahls gegen 12:30 Uhr in Pforzheim-Brötzingen auf, als er von dem bislang unbekannten Täter angesprochen und um das Wechseln von zwei Euro gebeten wurde. Bei diesem Vorgang in der Straße Am Mühlkanal entwendete der Täter zunächst unbemerkt das Scheingeld des Geschädigten. Daraufhin entfernte sich der Trickdieb zu Fuß, stieg im Anschluss in einen silbernen Mercedes-Benz, neueres Modell, ein und fuhr in stadtauswärtiger Richtung weg. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten und zirka 1,8 Meter großen, schlanken, muskulösen, deutsch mit Akzent sprechenden Mann mit sehr kurzen Haaren handeln. Er sei mit einem olivfarbenen T-Shirt und dunkler Hose bekleidet gewesen.

Zeugen welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter, der einen dreistelligen Eurobetrag erbeutet hat, geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Allgemeiner Hinweis:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Tragen Sie daher Bargeld und Kreditkarten am besten immer in verschiedenen geschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper mit sich. Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

