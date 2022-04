POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Mühlacker (ots) - (Enzkreis) Mühlacker - Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher festgenommen Vorläufig festgenommen worden ist am Mittwochnachmittag ein 40-Jähriger in der Bahnhofstraße in Mühlacker, der im Verdacht steht, serienmäßig Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. Nachdem am frühen Mittwochmorgen im ...

mehr