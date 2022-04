Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Mühlacker (ots)

(Enzkreis) Mühlacker - Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher festgenommen

Vorläufig festgenommen worden ist am Mittwochnachmittag ein 40-Jähriger in der Bahnhofstraße in Mühlacker, der im Verdacht steht, serienmäßig Diebstähle aus Fahrzeugen begangen zu haben. Nachdem am frühen Mittwochmorgen im Stadtgebiet Mühlacker nach derzeitigem Kenntnisstand an mindestens vier Fahrzeugen die Scheiben der Fahrer- oder Beifahrertür eingeschlagen wurden, um an Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu gelangen, fahndete die Polizei nach einem Mann, welcher offenbar bei der Begehung einer der Taten gesehen wurde. Er konnte gegen 14 Uhr in der Bahnhofstraße in Mühlacker durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Seit Juni 2021 kam es im Raum Mühlacker zu mehreren Serien von Diebstählen aus Fahrzeugen, weshalb im Februar 2022 die Ermittlungsgruppe "Marder" beim Polizeirevier Mühlacker eingerichtet wurde. Diese besteht aus insgesamt vier Beamten der Polizeireviere Mühlacker, Vaihingen und des Polizeipostens Illingen. Im Rahmen der Ermittlungen richtete sich der Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Mann, gegen den auch die Staatsanwaltschaft Landau im März diesen Jahres wegen mutmaßlich begangener Eigentumsdelikte einen Untersuchungshaftbefehl erwirkt hatte.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 40-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Jürgen Wagensommer, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

