POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Diebe auf frischer Tat ertappt

Calw (ots) - In das Reifenlager eines Autohauses eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße in Calw-Stammheim. Die Täter hebelten eine Türe auf und gelangten so an mehrere Kompletträder sowie weitere Autoreifen, die sie in der Folge entwendeten. Der ...

mehr