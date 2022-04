Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Fußgängerin angefahren und geflüchtet: Zeugen gesucht

Engelsbrand (ots)

Leicht verletzt worden ist eine Fußgängerin bereits am Sonntagmittag in Grunbach durch einen bislang unbekannten Autofahrer.

Die Frau ging gegen 13:30 Uhr am Ortsausgang in Grunbach am Fahrbahnrand auf der Unterreichenbacher Straße entlang in Richtung Unterreichenbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand erfasste ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Fußgängerin von hinten, so dass diese stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, setzte dann jedoch seine Fahrt auf der Landesstraße 338 in Richtung Unterreichenbach fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug und seinen Fahrer liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

