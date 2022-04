Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch bei Autohaus: Unbekannte entwenden Kompletträder und Autoreifen

Calw (ots)

In das Reifenlager eines Autohauses eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Ferdinand-von-Steinbeis-Straße in Calw-Stammheim.

Die Täter hebelten eine Türe auf und gelangten so an mehrere Kompletträder sowie weitere Autoreifen, die sie in der Folge entwendeten. Der Diebstahlschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Einbrecher ein Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität benutzt haben.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell