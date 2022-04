Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 22-Jähriger seines Geldbeutels beraubt

Nagold (ots)

In Nagold kam es am Montagabend zu einem räuberischen Diebstahl, bei dem ein unbekannter Täter einem 22-jährigen Mann den Geldbeutel stahl.

Nach eigenen Angaben befand sich der 22-Jährige gegen 19:45 Uhr mit seiner Freundin am Bahnhof Stadtmitte von Nagold. Unvermittelt wurde er durch einen Mann in ein kurzes Gespräch verwickelt. Als dieses beendet war, wandte sich der 22-Jährige wieder seiner Freundin zu. Hierauf zog ihm der Unbekannte den Geldbeutel aus der Gesäßtasche heraus. Als sich der Geschädigte in der Folge wieder zu dem Unbekannten drehte, hielt jener ein Messer in der Hand und drohte damit. Anschließend ging der Täter in Richtung Stadtmitte flüchtig.

Der Geschädigte beschreibt den flüchtigen Mann als etwa 21 Jahre alt, 170-180 cm groß, hagere Figur, südeuropäisches Erscheinungsbild, lange schwarze Haare, ein allgemein ungepflegtes Erscheinungsbild und gebrochen deutschsprechend. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem grünen Kapuzenpulli und einer blauen Jacke.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell