POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Hoher Sachschaden nach Brand von Wohngebäude

Am Montagabend geriet in Engelsbrand ein Wohnhaus in Brand, wodurch letztlich ein Gesamtschaden von rund 450.000 Euro entstanden war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer, gegen 19:30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in einem leerstehenden Wohngebäude im Ludwig-Hummel-Weg aus. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Vollbrand, welcher ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus in der Hauptstraße in Mitleidenschaft zog. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Bewohner des Hauses in der Hauptstraße hatten das Gebäude zeitnah und wohlbehalten verlassen können. Gegen 22:00 Uhr war das Feuer gelöscht, jedoch wurden beide Wohnkomplexe unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 450.000 Euro beziffert.

Neben Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg waren auch die Feuerwehren aus Engelsbrand, Birkenfeld und Neuenbürg im Einsatz. Ebenso mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdiensts sowie ein Notarzt. Auch der Bürgermeister Herr Keller machte sich über die Situation vor Ort ein Bild.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die polizeilichen Ermittlungen übernommen. Mit jetzigem Stand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.

