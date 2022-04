POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Wiernsheim (ots) - In das Rathausgebäude am Marktplatz eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher über das Wochenende in Wiernsheim. Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort rissen sie einen Tresor aus seiner Verankerung und entwendeten diesen. Es befand sich Bargeld in ...

mehr