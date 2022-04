Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Einbrecher dringen in Rathausgebäude ein

Wiernsheim (ots)

In das Rathausgebäude am Marktplatz eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher über das Wochenende in Wiernsheim.

Die Täter hebelten im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten so ins Innere. Dort rissen sie einen Tresor aus seiner Verankerung und entwendeten diesen. Es befand sich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro in dem Tresor. Der entstandene Sachschaden lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell