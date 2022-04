Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Neuweiler (ots)

(CW) Neuweiler - Gebäudebrand - Mutmaßliche Brandstifterin festgenommen

Ein Gebäudebrand am Freitagmittag im Ortsteil Zwerenberg der Gemeinde Neuweiler ist offenbar Folge einer Brandstiftung gewesen.

Ein Wohnhaus brannte am Freitag gegen 13:40 Uhr im Gartenweg in Zwerenberg. Die insgesamt 110 Feuerwehrkräfte von acht verschiedenen Ortswehren konnten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Bewohner befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Gebäude. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben den Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Am Brandort nahmen die eingesetzten Polizeibeamten eine 49 Jahre alte Frau fest, die nach derzeitigen Erkenntnissen im Verdacht steht, das Feuer im Gebäude gelegt zu haben. Es ergaben sich Hinweise, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Am Gebäude entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Schaden in Höhe von zirka 300.000 Euro.

Die 49-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher einen Unterbringungsbefehl erließ. Sie wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung einstweilig untergebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Calw dauern an.

