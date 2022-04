POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Überfall auf Tankstelle

Kämpfelbach (ots) - In mehrere Wohnhäuser in Bilfingen sind bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Sonntag eingebrochen. Die Unbekannten drangen bereits in der Zeit von Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, in zwei Wohnhäuser in der Hellbergstraße sowie der Kapellenstraße ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertsachen. In einem Anwesen ...

