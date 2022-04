Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Frau und Kind angefahren - beide werden leicht verletzt

Mühlacker (ots)

Offenbar war eine 18-Jährige Ford-Fahrerin am Freitagabend abgelenkt gewesen, als sie eine 25-Jährige Fußgängerin mit einem Kind auf dem Arm übersah und anfuhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Pkw-Lenkerin, gegen 18:30 Uhr, die Industriestraße in Richtung Osttangente. An einem Fußgängerüberweg übersah sie die die Fahrbahn querende 25-Jährige und das knapp zweijährige Kind. Die 18-Jährige erfasste die beiden, so dass diese in der Folge zunächst über die Motorhaube des Ford geworfen wurden. Anschließend wurden die Fußgängerin und das Kleinkind auf die Front eines entgegenkommenden Kias abgewiesen. Beide Verletzten waren vor Ort ansprechbar und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ob ein Handy für die Ablenkung der Fahrerin sorgte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Ford entstand geringer Sachschaden im Frontbereich, am Kia entstand offenbar kein Sachschaden.

Sabine Maag, Pressestelle

