Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Kämpfelbach (ots)

In mehrere Wohnhäuser in Bilfingen sind bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Sonntag eingebrochen.

Die Unbekannten drangen bereits in der Zeit von Donnerstag, 11 Uhr, bis Freitag, 17 Uhr, in zwei Wohnhäuser in der Hellbergstraße sowie der Kapellenstraße ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertsachen. In einem Anwesen entwendeten sie Schmuck im unteren vierstelligen Bereich. Ob die Täter im zweiten Anwesen ebenfalls fündig geworden sind, wird derzeit ermittelt. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, gelangten Einbrecher über eine Terrassentür sowie ein Fenster in ein Anwesen und eine Wohnung in der Kapellenstraße und in der Mühlstraße. Hier konnten sie in einem Fall Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe erbeuten. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei in Calw führt.

Wer sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

