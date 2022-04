POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Frau wird verletzt ins Krankenhaus eingeliefert

Horb am Neckar (ots) - - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.03.2022, 14:40 Uhr - Nach dem Brand eines Wohnhauses mit zwei schwerverletzten Personen am Dienstag in Horb-Talheim ist am Freitagabend der wegen des Verdachts der Brandstiftung mit Haftbefehl gesuchte Dennis B. festgenommen worden. Einer Passantin war ...

mehr