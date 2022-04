Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Auffahrunfall auf der L 362

Nagold (ots)

Aufgrund einer ölverschmierten Fahrbahn kam es am Donnerstag auf der Landesstraße 362 zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt wurden.

Eine 18-jährgie VW Fahrerin befuhr gegen 07:20 Uhr die Landesstraße 362 in Nagold, als sie kurz nach der Weggabelung in Richtung Innenstadt verkehrsbedingt bremsen musste. Die 19-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz, welche hinter dem VW die Straße befuhr, bemerkte die Situation, bremste, rutsche jedoch aufgrund eines Ölfilms auf der regennassen Fahrbahn in das Heck des vorausfahrenden VW. Hinter dem Mercedes befand sich eine 19-Jährige in ihrem Ford. Auch ihr war es nicht möglich, ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Sie kollidierte mit dem Heck des vor ihr befindlichen Mercedes. Die Situation erkannte auch ein hinter dem Ford fahrender 19-jährige BMW Fahrer. Jedoch war es auch ihm nicht möglich, sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. An den vier Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. Eine Überprüfung der Fahrbahn durch die sachbearbeitenden Beamten des Polizeireviers Nagold bestätigte die Angaben der Unfallbeteiligten.

Ein Verantwortlicher für die Ölspur auf der Fahrbahn konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Polizeirevier Nagold bitte Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

