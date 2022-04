Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Eine Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Friolzheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagvormittag in Friolzheim.

Kurz vor 12 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Steinäckerstraße in nördlicher Richtung. Eine 53-jährige Skoda-Fahrerin war auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Leonberger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen beabsichtigte der 33-Jährige die Leonberger Straße in gerader Richtung zu queren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Kollision wurde die 53-Jährige leicht verletzt. Die zwei verunfallten, nicht mehr fahrbereiten, Autos mussten abgeschleppt werden.

Hinweis:

Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden ist neben zu schnellem Fahren das Nichtbeachten der Vorfahrt eine der Hauptunfallursachen.

Michael Wenz, Pressestelle

