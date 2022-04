Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Das Polizeipräsidium Pforzheim informiert: "Start in die Motorradsaison: Polizei mit Appell an Zweiradfahrer"

In wenigen Tagen beginnt die Motorradsaison 2022. Bei den ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs wird das Motorrad aus der Garage geschoben, für die erste Ausfahrt vorbereitet, der Lederkombi angezogen und losgefahren.

Mit nachfolgenden Tipps appelliert das Polizeipräsidium Pforzheim an die Zweiradfahrer, bevor es zur ersten Ausfahrt losgeht:

Ausrüstung/Bekleidung:

Als Motorradfahrer wissen Sie natürlich, wie wichtig die richtige Bekleidung ist. Handschuhe, ein (Leder-)Kombi und eventuell auch ein Rückenprotektor sorgen im Falle eines Sturzes oder bei einem Unfall für größtmöglichen Schutz. Reflektionsstreifen an der Bekleidung oder ein reflektierender Helm helfen Ihnen, Ihre Sichtbarkeit für Andere zu erhöhen. Nicht zu vergessen, ein sauberes und unzerkratztes Helmvisier. Nur so behält man den optimalen Durchblick.

Auch das Motorrad benötigt "Pflegezeit" vor der ersten Ausfahrt. Prüfen Sie unter anderem, ob die Antriebskette richtig gespannt, das Reifenprofil ausreichend ist sowie die Beleuchtung und der Blinker intakt sind. Ein verkehrssicheres Fahrzeug schützt nicht nur Sie, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.

Unterwegs:

Gerade bei der ersten Ausfahrt sollten Sie bedenken, dass Sie sich erst wieder mit dem Handling Ihrer Maschine vertraut machen müssen. Haben Sie in diesem Zusammenhang schon einmal über ein Fahrsicherheitstraining zum Saisonauftakt nachgedacht? Hier gibt es hilfreiche Tipps und Tricks abseits des öffentlichen Straßenverkehrs. Denken Sie auch daran, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an Motorradfahrer gewöhnen müssen. Die Motorradsaison erfordert auch von den Pkw-Führern eine erhöhte Aufmerksamkeit, weil die schmale Silhouette von Motorrad und Fahrer leicht übersehen wird. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Jeder fünfte Verkehrstote war im vergangenen Jahr mit einem Motorrad unterwegs! Nach wie vor ist überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache Nummer 1 für tödliche Motorradunfälle, gefolgt von Überholen und Verkehrstüchtigkeit. Weit über 70% der tödlichen Motorradunfälle wurden von den Motorradfahrern selbst verursacht. Bitte helfen Sie mit, dass die Motorradsaison 2022 eine gute Saison wird. Sie haben es in der Hand. Halten Sie sich an die Tempolimits und überholen Sie nicht in kurvenreichen oder unübersichtlichen Strecken.

Vorsicht Schlaglöcher!

Ein langer und kalter Winter setzt nicht nur dem menschlichen Gemüt zu, sondern beansprucht auch stark den Fahrbahnbelag. Schlaglöcher im Asphalt sind im Frühjahr keine Seltenheit. Rechnen Sie deshalb immer und überall mit Beschädigungen der Fahrbahndecke. Fahren Sie vorausschauend.

Weitere Informationen zur Sicherheit rund um das Motorrad finden Sie auf der Seite der Verkehrssicherheitsaktion "GIB ACHT IM VERKEHR" unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/motorrad/

Ihre Polizei wünscht Ihnen einen guten Start in die Motorradsaison!

Ihre Polizei!

