Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Überholender verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der B 294 bei Freudenstadt.

Ein 74-jähriger Fahrer eines Kastenwagens befuhr gegen 16:10 Uhr die Bundesstraße 294 von Loßburg kommend in Richtung Freudenstadt. Hinter diesem fuhr ein Audi, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Auf einer langen Geraden überholten drei Fahrzeuge hintereinander sowohl den Audi, als auch den Kastenwagen und scherten unmittelbar vor diesem wieder ein. Der letzte der überholenden Fahrzeugführer scherte derart knapp vor dem Kastenwagen ein und bremste sein Fahrzeug offenbar nahezu bis zum Stillstand ab, dass der 74-Jährige seinen Kastenwagen ebenfalls stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um nicht auf das Fahrzeug des unbekannten Überholenden aufzufahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der dem Kastenwagen nachfolgende Audi-Fahrer nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf den Kastenwagen auffuhr. Hierbei drang der Ladeboden des Kastenwagens durch die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite in den Fahrgastraum des Audis ein. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem Kastenwagen und dem Audi entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 10.500 Euro. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer auf.

Wer sachdienliche Angaben zu den überholenden Fahrzeugen machen kann oder entsprechende Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell