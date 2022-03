Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Mangelnde Sicherung: Lkw-Fahrer verliert Bierkästen

Illingen (ots)

Mangelnde Ladungssicherung könnte der Grund dafür gewesen sein, dass ein Lkw-Fahrer seine Ladung verlor.

Gegen 4.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die Bundesstraße 10 von Illingen kommend in Fahrrichtung Vaihingen an der Enz. An einem Kreuzungsbereich beabsichtigte der Lkw-Fahrer nach links auf die Landesstraße 1125 abzubiegen. Hierbei verlor er etwa, über eine Strecke von rund 50 Metern, ein Drittel der geladenen Bierkästen.

Für die Aufräumarbeiten war der Kreuzungsbereich der Landesstraße über mehrere Stunden gesperrt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell