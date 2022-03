Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Polizei sucht Zeugen: 21-Jähriger bedroht Mitarbeiter eines Discounters

Baiersbronn (ots)

Zu einer Bedrohung von Mitarbeitern eines Lebensmittelgeschäfts ist es am Dienstagmittag in Baiersbronn gekommen.

Ein 21-Jähriger betrat kurz nach 14 Uhr einen Discount-Markt in der Oberdorfstraße in Baiersbronn. Da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, wurde er von einer Kassiererin des Geschäfts darauf hingewiesen, eine solche zu tragen. Hierauf bedrohte er die Kassiererin verbal. Zwei hinzukommende Mitarbeiter, welche die Kassiererin unterstützten, bedrohte der 21-Jährige ebenfalls. Durch die Mitarbeiter wurde schließlich die Polizei verständigt, welche den jungen Erwachsenen noch an der Tatörtlichkeit antrafen und kontrollierten. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Bedrohung rechnen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

