POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Mit über 1,8 Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Baiersbronn (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Baiersbronn-Klosterreichenbach ist am Dienstagnachmittag Sachschaden entstanden. Gegen 13:30 Uhr eilten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Musbacher Straße. Dort hatte sich in einem Zimmer in einer Wohnung ein Brand entzündet. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, das Feuer griff nicht auf andere Zimmer über. Die Bewohner ...

