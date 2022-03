Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Wurmberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag im Wurmberger Ortsteil Neubärental ist ein Rollerfahrer von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden.

Der 65-jährige Lenker eines Kleinkraftrades befuhr gegen 17:15 Uhr die Wurmberger Straße in Neubärental aus Richtung Wurmberg kommend. An der Einmündung zur Hüttenäckerstraße bog von dieser eine 28-jährige Seat-Fahrerin nach links in die Wurmberger Straße ein und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrt des Rollerfahrers. Die Seat-Fahrerin erfasste mit ihrem Pkw den Rollerfahrer, so dass dieser stürzte und hierbei leicht verletzt wurde. Der 65-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

