POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb

Höfen an der Enz - Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bad Wildbad / Höfen an der Enz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie am frühen Samstagmorgen insgesamt drei Zigarettenautomaten in Bad Herrenalb und Höfen an der Enz aufgebrochen. Die Unbekannten brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kurpromenade und der Gaistalstraße in Bad Herrenalb jeweils einen Zigarettenautomaten auf, um somit an Bargeld und Zigaretten zu gelangen. Auf die gleiche Weise brachen unbekannte Täter am Samstag, gegen 3 Uhr, in der Wildbader Straße in Höfen an der Enz einen Zigarettenautomaten auf. Die Polizei sicherte Spuren. Wie hoch der entstandene Schaden ist und ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter Rufnummer 07051 161-3511 in Verbindung zu setzen.

