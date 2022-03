POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 18-Jähriger besprüht Personengruppe mit Tierabwehrspray

Ötisheim (ots) - Einen Müllcontainer angezündet hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen am Eckhausee in Ötisheim. Der Müllcontainer war an der Grillhütte am Eckhausee in Ötisheim aufgestellt. Der Täter setzte auf bislang nicht bekannte Weise gegen 3:45 Uhr den Container im Wert von zirka 350 Euro in Brand, so dass dieser vollständig ...

mehr