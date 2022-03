Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Müllcontainer in Brand gesteckt

Ötisheim (ots)

Einen Müllcontainer angezündet hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen am Eckhausee in Ötisheim.

Der Müllcontainer war an der Grillhütte am Eckhausee in Ötisheim aufgestellt. Der Täter setzte auf bislang nicht bekannte Weise gegen 3:45 Uhr den Container im Wert von zirka 350 Euro in Brand, so dass dieser vollständig zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Ötisheim war zur Löschung eingesetzt. Die Grillhütte wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Ebenso kam es nicht zum Übergreifen der Flammen auf das angrenzende bewaldete Gebiet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell