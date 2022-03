Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand eines Einfamilienhauses

Horb (ots)

(HOR) Heute gg. 05:30 Uhr kam es in der Lindenbrunnenstraße 26 zum Vollbrand eines Einfamilienhauses das gerade saniert wird. Der Brand hatte bereits auf das Nachbargebäude Nr. 28 übergegriffen. Eine Ausbreitung wurde aber durch die Feuerwehr verhindert, die den Brand gg. 06.30 Uhr gelöscht hatte. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bewohner des in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen und kamen anschließend bei Verwandten unter, da das Gebäude unbewohnbar geworden war. Brandursache dürfte eine Heizlüfter sein, der nach Betonarbeiten zur Trocknung des Gebäudes 26 eingesetzt worden war. Am sanierten Gebäude entstand ein Schaden von ca. 220.000 Euro. Am Nachbargebäude waren es ca. 50.000 Euro

