POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Motorradfahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet mit hoher Geschwindigkeit

Illingen (ots)

Der Fahrer eines blauen Opel Agila war am Freitagabend kurz vor 18:30 Uhr mit Frau und Kind auf der Uhlandstraße in Illingen in südlicher Richtung unterwegs. Als er nach links in die Wilhelmstraße abbiegen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Motorrad der Marke Yamaha. Der Motorradfahrer hatte die Vorfahrt des Opel missachtet und prallte mit seiner schwarz lackierten Maschine - auf der Wilhelmstraße aus östlicher Richtung kommend - gegen die linke Fahrzeugseite des Opel. Die 38-jährige Ehefrau des Opelfahrers wurde durch den Aufprall leicht verletzt - der 5-jährige Sohn der Familie blieb glücklicherweise unverletzt. Der komplett schwarz gekleidete Motorradfahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß mit seiner Yamaha RN12 mit Ludwigsburger Kennzeichen auf der Wilhelmstraße weiter in Richtung Bachstraße. Der 44-jährige Familienvater versuchte noch, dem Motorradfahrer zu folgen, verlor ihn jedoch aufgrund der hohen gefahrenen Geschwindigkeit schnell aus den Augen. Kurz darauf entdeckte der Opelfahrer das abgestellte Motorrad sowie den abgelegten schwarzen Motorradhelm bei einem nahegelegenen Einkaufsmarkt in der Luigstraße - der Fahrer des Motorrads konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro. Die Polizei Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen - insbesondere die Fahrerin eines VW Cabriolets, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls die Uhlandstraße in südlicher Richtung befahren hatte - sich telefonisch unter (07041) 96930 zu melden.

