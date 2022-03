Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

Dringend Tatverdächtiger im Fall des getöteten Mannes Am Waisenhausplatz in Untersuchungshaft

- Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 22.03.2022, vom 24.03.2022 und vom 25.03.2022-

Wie bereits mitgeteilt, wurde am Freitag im Zusammenhang mit einer tödlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Dienstagmorgen an der Ecke Am Waisenhausplatz/Lammstraße abgespielt hatte, ein 28-jähriger Mann vorläufig festgenommen.

Der dringend Tatverdächtige wurde am heutigen Vormittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Der 28-Jährige, der bislang keine Angaben zur Sache gemacht hat, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die näheren Umstände sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

