Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutmaßlicher Tatverdächtiger im Fall des getöteten Mannes Am Waisenhausplatz vorläufig festgenommen - Schneller Fahndungserfolg der Sonderkommission "Ampel"

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

- Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 22.03.2022 und vom 24.03.2022 -

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Dienstagmorgen zu einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Pforzheim an der Ecke Am Waisenhausplatz mit der Lammstraße. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde seit Donnerstag mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Am heutigen Nachmittag wurde in diesem Zusammenhang nun ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger durch Einsatzkräfte der Polizei in Pforzheim vorläufig festgenommen. Bereits am Freitagmorgen hatte eine Durchsuchung seiner Wohnung stattgefunden, wobei der Mann nicht angetroffen werden konnte. In der Folge stellte sich der Tatverdächtige, der deutscher Staatsangehöriger ist, jedoch der Polizei. Der 28-Jährige wird am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Hinweis: Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medienvertreter, welche die Lichtbilder der gesuchten Person zur Berichterstattung verwendet haben, werden gebeten, diese aus dem Bestand zu nehmen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Jürgen Wagensommer, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

