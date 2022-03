Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen fordert Verletzten

Birkenfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 294 ist ein Beteiligter verletzt worden, so dass er in der Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus musste.

Ein 47-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 7 Uhr die Bundesstraße 294 von Neuenbürg kommend in Richtung Birkenfeld. Nach der Einmündung zur Landesstraße 338 musste er verkehrsbedingt abbremsen. Diese Situation erkannte ein nachfolgender 20-jähriger Fiat-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Ein dem Fiat nachfolgender 30-jähriger Nissan-Fahrer fuhr daraufhin auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Der 20-Jährige musste im Nachhinein aufgrund seiner durch den Verkehrsunfall entstandenen Verletzungen ein Krankenhaus aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 16.000 Euro.

