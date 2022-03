Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Amtshilfe führt zu polizeilichem Einsatz - Tatverdächtiger wurde festgenommen

Ispringen (ots)

Am Dienstagvormittag löste ein 31-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz aus, indem er gegenüber einer Gerichtsvollzieherin und der Polizei äußerte, dass er bewaffnet sei.

Gegen 09:00 Uhr sollte die Wohnung des 31-jährigen Mannes in der Gartenstraße aufgrund einer zivilen Vollstreckungssache geräumt werden. Da bereits im Vorfeld Erkenntnisse über einen möglichen Waffenbesitz bekannt geworden waren, war die Polizei bereits vorsorglich mit vor Ort. Nachdem der Mann weder auf Klingeln noch auf Klopfen reagiert hatte, sollte die Wohnung letztlich geöffnet werden. Der Wohnungsnehmer äußerte daraufhin konkret, dass er bewaffnet sei. Um eine Gefährdung für weitere Beteiligte und Personen in der näheren Umgebung auszuschließen, wurden weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert und die Straßen um den Tatort weiträumig abgesperrt. Gegen 11:00 Uhr konnte der 31-Jährige nach mehreren Gesprächen durch Polizeibeamte dazu bewegt werden, aus seiner Wohnung zu kommen. Der mit rund 0,8 Promille Alkoholisierte ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden unter anderem mehrere spitze Speere, eine Vielzahl an Pfeilen und Bögen sowie die Nachbildung einer Stabshandgranate aufgefunden. Delaborierer konnten letztlich die Nachbildung einer Granate bestätigen. Nach jetzigem Sachstand erwartet den 31-Jährigen nun eine Strafanzeige, in welcher er sich unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Pforzheim waren auch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz vor Ort. Auch die freiwillige Feuerwehr Ispringen sowie Rettungskräfte befanden sich vorsorglich in unmittelbarer Nähe.

Sabine Maag, Pressestelle

