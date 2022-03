Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Unfall im Fahrverkehr - hoher Sachschaden - helles Fahrzeug gesucht

Empfingen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hinterließ am Sonntagabend ein unbekannter Fahrzeugführer, nachdem er auf der Landesstraße 396 einen BMW gestreift hatte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 56-jähriger Pkw-Lenker, gegen 18:00 Uhr, mit seinem türkisfarbenen BMW die L 396 von Empfingen in Richtung Nordstetten. Im Bereich einer Straßenkuppe kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches in der Straßenmitte fuhr. Das unbekannte Fahrzeug touchierte in der Folge den BMW über die gesamte linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen hellen Pkw gehandelt haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

