POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Zigarettenautomat aufgebrochen

Ispringen (ots) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Ispringer Kirche am Montagnachmittag haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 14 und 15 Uhr im Innern des Gotteshauses in der Höhenstraße ausgebrochen. Durch das schnelle ...

