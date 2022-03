Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Widerstand und Beleidigungen nach Trunkenheitsfahrt

Nagold (ots)

Ein 31-jähriger Mann leistete bei den polizeilichen Maßnahmen nach einer Trunkenheitsfahrt erheblichen Widerstand. Außerdem beleidigte und beschimpfte er die Polizeibeamten auf das Übelste.

Ein Zeuge geriet mit dem offenbar betrunkenen Mann in der Haiterbacher Straße auf dem Gelände einer Tankstelle in Streit, nachdem dieser sein Fahrzeug im offenbar betrunkenem Zustand auf dem Gelände fuhr. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Nagold wurden Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung festgestellt. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen zur Durchführung der weiteren erforderlichen Maßnahmen fest. Hiermit war der Mann offenbar nicht einverstanden, da er sich heftig zur Wehr setzte. Er musste an den Händen gefesselt werden. Im Streifenwagen trat er um sich und beschädigte hierbei Teile der Inneneinrichtung. Ebenfalls beleidigte und beschimpfte der Mann die eingesetzten Beamte.

Nach der Blutentnahme musste der Mann in den Gewahrsam genommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.

