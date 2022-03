Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Sachbeschädigung durch Stahlkugeln: Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen mit Stahlkugeln an einem Wohngebäude in Tonbach einen Schaden verursacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schoss der Täter in der Zeit zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr mehrmals mit Stahlkugeln, auf bislang nicht bekannte Weise, auf ein Wohngebäude in der Straße Freyenhöfe in Baiersbronn - Tonbach. Hierdurch wurden Fensterscheiben und ein Rollladen beschädigt. Der Polizeiposten in Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

