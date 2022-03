Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Einbrecher im Gewerbegebiet unterwegs

Eisingen (ots)

Einbrecher suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Gewerbegebiet Fuchsloch in Eisingen zwei Gebäude heim.

Die bislang unbekannten Täter drangen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen Freitag, 12:45 Uhr und Samstag, 9 Uhr, zunächst in ein Gebäude in der Weberstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten eines Geschäfts im Erdgeschoß und einer Firma im Obergeschoss. Hierzu brachen sie weitere Türen auf. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, wird derzeit ermittelt. In ein angrenzendes Gebäude wurde ebenfalls gewaltsam eingedrungen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten von den Tätern durchsucht und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der Polizeiposten Königsbach-Stein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen oder den Tätern machen kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

