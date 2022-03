Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbrecher dringen in zwei Schulen ein: Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

In gleich zwei Schulen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Freudenstadt eingebrochen worden.

Die bislang unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 6:50 Uhr, in zwei Schulen in der Friedrich-List-Straße und der Ludwig-Jahn-Straße ein. In der Friedrich-List-Straße hebelten die Täter zunächst eine Tür auf und gelangten somit in das Schulhaus. Es wurden mehrere Zimmer der Schule durchsucht. In der Ludwig-Jahn-Straße gelangten die Unbekannten auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude. Im Schulhaus wurden weitere Türen aufgehebelt sowie vorhandene Tresore gewaltsam geöffnet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrer weiteren Tatausführung gestört, da Wertgegenstände zurückgelassen wurden. Ob die Unbekannten Beute machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenso, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

